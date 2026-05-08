Брынцалов вручил подарки ветеранам Великой Отечественной войны их Балашихи

08 мая 2026, 17:48

оригинал Игорь Брынцалов (слева). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Двух проживающих в Балашихе ветеранов Великой Отечественной войны — Александра Григорьевича Золотова и Василия Леонтьевича Голотюка — навестил в преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Брынцалов и Юров вручили ветеранам памятные подарки, поздравили с наступающим праздником и пожелали крепкого здоровья.





«Александр Золотов прошёл всю войну артиллеристом, а Василий Голотюк, которому в 1942 году исполнилось только 11 лет, стал членом подпольной антифашистской организации», — говорится в сообщении.