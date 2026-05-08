Глава Люберец поздравил с Днём Победы ветерана войны Адельфину Мазятову

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава Люберец Владимир Волков в преддверии Дня Победы поздравил с праздником участницу боевых действий, жительницу города Дзержинский Адельфину Михайловну Мазятову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Адельфина Михайловна вместе с одноклассниками добилась призыва в армию и ушла на фронт в 15 лет. Служила связистом в пехотной роте, участвовала в обороне Москвы, сражалась под Вязьмой и Ржевом. Дважды была ранена, но возвращалась в строй. В 1944 году охраняла важные объекты Ленинграда.



После войны Адельфина Мазятова переехала в Дзержинский. За мужество награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

«Для меня особая честь поздравить с 81-й годовщиной Победы Адельфину Михайловну. По доброй традиции мы пришли к нашим уважаемым ветеранам сказать спасибо. Дорогие ветераны, низкий поклон вам за Победу!», – сказал Волков.