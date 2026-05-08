Единороссы проводят праздничные мероприятия в Подмосковье в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Праздничные мероприятия различного формата, включая флешмобы, исторические реконструкции и автопробег, организует «Единая Россия» в Московской области в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечная память павшим воинам 1941–1945» на Братском кладбище в Балашихе.





«Для всех жителей России День Победы — это главный праздник, который объединяет нас чувством гордости, благодарности и памяти о подвиге поколения победителей», — сказал Брынцалов.

В Химках клуб «Ночные волки» при поддержке «Единой России» организовал мотопробег по локациям округа, связанным с Великой Отечественной войной. В Ступине состоялся военно-исторический фестиваль «Огненная дуга», собравший около 200 реконструкторов. А в Серпухове прошёл флешмоб «Синий платочек». Проводится также раздача ленточек, акция «Окна Победы» и многое другое.