21 ноября 2026, 17:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Представительницы Московской области Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина в составе команды нейтральных спортсменов завоевали бронзовую медаль на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку, который проходит с 20 по 22 ноября в Сеуле. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне участвовали в женской эстафете на дистанции 3000 метров вместе с Анастасией Жегановой и Алёной Крыловой. Российские спортсменки финишировали с результатом 4 минуты 13,560 секунды. Победу одержала сборная Китая (4.12,679), а серебро завоевала команда Кореи (4.12,990).



В финальном забеге также участвовали команды Японии и Канады. Японские спортсменки пришли к финишу четвёртыми, показав время 4 минуты 14,617 секунды. Канадская сборная была дисквалифицирована из-за ошибки при передаче эстафеты.



Третий этап Мирового тура по шорт-треку собрал представителей команд из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.



