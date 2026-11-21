Бронзу завоевали подмосковные спортсменки на этапе Мирового тура шорт-треку
Представительницы Московской области Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина в составе команды нейтральных спортсменов завоевали бронзовую медаль на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку, который проходит с 20 по 22 ноября в Сеуле. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне участвовали в женской эстафете на дистанции 3000 метров вместе с Анастасией Жегановой и Алёной Крыловой. Российские спортсменки финишировали с результатом 4 минуты 13,560 секунды. Победу одержала сборная Китая (4.12,679), а серебро завоевала команда Кореи (4.12,990).
В финальном забеге также участвовали команды Японии и Канады. Японские спортсменки пришли к финишу четвёртыми, показав время 4 минуты 14,617 секунды. Канадская сборная была дисквалифицирована из-за ошибки при передаче эстафеты.
Третий этап Мирового тура по шорт-треку собрал представителей команд из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.
В финальном забеге также участвовали команды Японии и Канады. Японские спортсменки пришли к финишу четвёртыми, показав время 4 минуты 14,617 секунды. Канадская сборная была дисквалифицирована из-за ошибки при передаче эстафеты.
Третий этап Мирового тура по шорт-треку собрал представителей команд из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.
Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ