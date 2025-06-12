ВРИП главы Серпухова осмотрел хирургический стационар городской больницы
Осмотр хирургического стационара городской больницы провел ВРИП главы Серпухова Алексей Шимко. Как уточнили в горадминистрации, чиновник находился там в качестве координатора федерального партийного проекта «Здоровое будущее».
«Со стороны муниципалитета будем делать все возможное для развития отрасли здравоохранения в Серпухове, повышения доступности и качества медицинской помощи», — сказал ВРИП муниципального главы.Алексей Шимко осмотрел новое технологичное оборудование, которое поступило в медучреждение в 2024 году, скоро отремонтируют приемный покой, чтобы повысить комфорт пациентов и персонала. Хирургический стационар является одним из ключевых окружных травматологических центров. Предусмотрено плановое и экстренное лечение хирургического, травматологического и урологического профиля. Ежедневно разноплановую помощь получают свыше 150 человек.
Федеральный проект «Здоровое будущее» направлен на увеличение продолжительности жизни и укрепление здоровья граждан.