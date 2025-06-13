Городской округ Серпухов активно отметил День России

13 июня 2025, 13:33

Пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Городской округ Серпухов масштабно и ярко отметил День России 12 июня, собрав жителей и гостей на многочисленные праздничные мероприятия (0+). Основными площадками для торжеств стали Парк им. Олега Степанова и Парк Принарский, предложившие разнообразные активности для всех возрастов.