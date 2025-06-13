Городской округ Серпухов активно отметил День России
Городской округ Серпухов масштабно и ярко отметил День России 12 июня, собрав жителей и гостей на многочисленные праздничные мероприятия (0+). Основными площадками для торжеств стали Парк им. Олега Степанова и Парк Принарский, предложившие разнообразные активности для всех возрастов.
В Парке им. Олега Степанова работали тематические фотозоны и выставки, посвященные истории и культуре России. Гости могли принять участие в творческих мастер-классах, а на главной сцене развернулась концертная программа «Таланты России». Парк порадовал посетителей открытием новых аттракционов, добавив празднику еще больше веселья. В Парке Принарский также было чем заняться: открылась выставка детских рисунков, прошли мастер-классы по резьбе и росписи, а вечером состоялся праздничный концерт «Голоса Родины».
Помимо парковых зон, в ФОК «Русский медведь» прошел спортивный фестиваль «Спорт без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, объединивший спортсменов и ветеранов СВО.
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