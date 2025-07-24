БТИ Подмосковья проведёт до конца июля выездные консультации в 10 округах
Выездные консультации по упрощённому оформлению недвижимости в рамках дачной и гаражной амнистии проведут специалисты БТИ Московской области в период с 25 по 27 и с 29 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Консультации будут проводиться на территории садоводческих товариществ и одном товариществе собственников недвижимости в десяти округах региона.
«В пятницу, 25 июля, консультации проведут для членов трёх СНТ, расположенных в деревне Красновидово Можайского округа, — СНТ «Энергетик-2», СНТ «Вега» и СНТ «Яблонька». Начало в 12:00. В тот же день в 14:00 начнётся консультация в балашихинском СНТ «Ветеран», а в 15:30 — в ступинском СНТ «Машиностроитель-1», — говорится в сообщении.В субботу, 26 июля, консультации состоятся в СНТ «Новые Черемушки-2» (деревня Серьево Наро-Фоминского округа, начало в 11:00), в СНТ «Рассвет» (Химкинский микрорайон Левобережный, начало в 11:00), в ТСН «Нива» в одинцовской деревне Петелино (начало в 12:00), в истринском СНТ «Урожай-1» (начало в 12:00) и в одинцовском СНТ «Отрада» (начало в 12:00).
27 июля мероприятие проведут в истринском СНТ «Маяк», 29 июля — в СНТ «Присады» в городе Пущино, а 30 июля — в СНТ «Реформа» в городе «Видное».
Кроме того, 31 июля консультации состоятся в можайских СНТ «Искона», «Колос» и Холдеево», а также в домодедовском СНТ «Лесное-Ступино».