БТИ Подмосковья проведёт до конца июля выездные консультации в 10 округах

24 июля 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездные консультации по упрощённому оформлению недвижимости в рамках дачной и гаражной амнистии проведут специалисты БТИ Московской области в период с 25 по 27 и с 29 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Консультации будут проводиться на территории садоводческих товариществ и одном товариществе собственников недвижимости в десяти округах региона.





«В пятницу, 25 июля, консультации проведут для членов трёх СНТ, расположенных в деревне Красновидово Можайского округа, — СНТ «Энергетик-2», СНТ «Вега» и СНТ «Яблонька». Начало в 12:00. В тот же день в 14:00 начнётся консультация в балашихинском СНТ «Ветеран», а в 15:30 — в ступинском СНТ «Машиностроитель-1», — говорится в сообщении.