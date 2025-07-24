Для водителей мусоровозов в Подмосковье разработали мобильное приложение

24 июля 2025, 11:57

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Мобильное приложение, разработанное специально для водителей мусоровозов, запустили в Московской области. В настоящее время приложение тестируют сотрудники трёх региональных операторов по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Через приложение водитель мусоровоза фотографирует контейнерные площадки до и после вывоза отходов и загружает фото в систему для анализа искусственным интеллектом. Эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать вывоз отходов, контролировать состояние контейнеров и фиксировать нарушения в содержании мест сбора мусора.





«С помощью новой системы мы сможем эффективнее отслеживать все процессы, связанные с перевозкой и утилизацией отходов. (…) В систему уже занесено свыше тысячи мусоровозов, 600 сотрудников региональных операторов и более 70 тысяч контейнерных площадок», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.