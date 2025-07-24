На пришкольной территории в Коломне снесли аварийную хозпостройку

24 июля 2025, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное нежилое кирпичное строение, расположенное на территории школы №14 на улице Шилова в Коломне, демонтировали. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Снос провели в рамах реализации большого проекта по реконструкции здания школы со строительством корпуса на 400 мест.





«Одноэтажное строение общей площадью около 490 квадратных метров ранее использовалось для хозяйственных нужд. Со временем постройка обветшала, и её вывели из эксплуатации и внесли в список на снос», — говорится в сообщении.