БТИ Подмосковья проведёт выездные консультации по дачной и гаражной амнистии
Выездные консультации по вопросам дачной и гаражной амнистии проведут специалисты Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области 20 и 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«На встречах, которые будут проходить в Серпухове, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, специалисты БТИ объяснят, как оформить права на дачный дом, гараж и земельный участок под гаражом по упрощённой программе», — говорится в сообщении.В пятницу, 20 июня, выездная консультация будут проходить для членов СНТ «Полянка» и СНТ «Взлёт» Одинцовского округа. Адрес: посёлок Старый Городок, Школьная улица, дом №25, ДК «Полёт». Начало в 15:00.
В субботу, 21 июня, консультация состоится в СНТ «Приозёрное» на территории посёлка Новый Снопок Орехово-Зуевского округа, начало в 9 утра. И в этот же день в 15:00 консультацию проведут в серпуховском СНТ «Заря».