Подмосковные спасатели избавили девушку от кольца-«ловушки»

19 июня 2025, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

20-летняя жительница Можайского округа не смогла самостоятельно снять с пальца слишком тесное кольцо, на помощь девушке пришли спасатели. Информацию об этом происшествии пресс-служба Мособлпожспаса разместила в официальных соцсетях ведомства.







«Девушка обратилась в едину службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что гуляла в парке культуры и отдыха, когда почувствовала, что кольцо стало доставлять ей дискомфорт. Палец начал опухать, а кольцо — всё больше давить. Прибывшие по вызову спасатели осмотрели палец, обезопасили его и аккуратно распилили украшение, а затем растянули кольцо в стороны и сняли», — говорится в сообщении.