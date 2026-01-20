БТИ Подмосковья провело более 300 выездных встреч в СНТ и гаражных кооперативах

20 января 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В 2025 году специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области организовали более 300 выездных встреч в садовые, дачные товарищества и гаражные кооперативы. Благодаря этим встречам помощь получили свыше 6 000 жителей региона, сообщили в Минимущества Подмосковья.





Кроме консультаций, жители могли сразу подать заявку на услуги БТИ прямо на территории своего садового или гаражного кооператива, не посещая окна БТИ в МФЦ.



«Организация таких выездных консультаций помогает жителям региона разобраться в правовых аспектах владения недвижимостью. Основным вопросом является процедура регистрации жилых домов, хозяйственных сооружений, а также гаражей в рамках «дачной и гаражной амнистий». Участники получают от специалистов также разъяснения относительно порядка перевода садовых строений в категорию жилого фонда, установления четких границ земельных участков и оформления территорий общего пользования», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.