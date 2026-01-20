Фермеры Подмосковья получили свыше 3000 га региональной земли в 2025 году
Фермеры и сельхозорганизации Московской области в 2025 году получили более 3000 гектаров областной земли для работы. Участки предоставили в Чехове, Раменском, Шаховской, Орехово-Зуевском, Серебряных Прудах, Дмитрове, Ступино, Истре, Коломне, Павловском Посаде, Рузе, Воскресенске, Щёлково, Подольске, Егорьевске, Серпухове и Волоколамске, сообщили в Минимущества Подмосковья.
Фермеры и сельхозорганизации могут арендовать земельные участки на срок до пяти лет. После трёх лет целевого использования участка арендаторы получают право оформить землю в собственность.
«В 2025 году поддержка фермерских хозяйств землей из состава сельхозземель областной собственности превысила цифру в 3048 гектаров. В аренду без проведения торгов фермеры и сельхозпроизводители региона получили 83 земельных участка в 17 городских и муниципальных округах Подмосковья», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.В Минсельхозе Подмосковья добавили, что для вовлечения земель в сельхозоборот часто проводят культуртехнические работы. Аграриям предоставляют субсидии до 50% затрат при наличии согласованного проекта и завершённых работ, если у них нет задолженности перед регбюджетом.
Программа поддержки позволяет быстрее использовать земли в сельском хозяйстве и повышает эффективность фермерских хозяйств.