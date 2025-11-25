БТИ Подмосковья провело техническую инвентаризацию в Орехово-Зуевском техникуме
Орехово-Зуевский филиал ГБУ «БТИ Московской области» провёл техническую инвентаризацию в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». Специалисты обследовали учебное здание и мастерские площадью почти 7 400 м² и подготовили технические паспорта на объекты, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Орехово-Зуевский железнодорожный техникум работает с 1932 года. Тогда он начал путь, как школа фабрично-заводского обучения. Свой нынешний статус и название техникум получил в 2011 году. Сегодня здесь готовят специалистов для одной из ключевых отраслей экономики — железнодорожного транспорта.
Обучение строят на отраслевой специализации, погружении в профессиональную среду и запросах реального сектора. Многие программы входят в федеральный проект «Профессионалитет», который объединяет образовательные организации, работодателей и помогает адаптировать учебные планы под современные стандарты.
Выпускники техникума работают в управлении перевозками и логистике, обслуживают подвижной состав, отвечают за электроснабжение и содержание путей, развивают IT-направление отрасли, занимаются сервисом и экономикой предприятий.
Подробная информация об услугах БТИ доступна на официальном сайте, в окнах БТИ в МФЦ и по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.
