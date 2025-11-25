БТИ Подмосковья провело техническую инвентаризацию в Орехово-Зуевском техникуме

25 ноября 2025, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

Орехово-Зуевский филиал ГБУ «БТИ Московской области» провёл техническую инвентаризацию в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». Специалисты обследовали учебное здание и мастерские площадью почти 7 400 м² и подготовили технические паспорта на объекты, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.