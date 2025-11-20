Достижения.рф

Подмосковье представило законопроект об изменениях бюджета на 2025–2027 годы

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков представил в Мособлдуме законопроект о корректировке бюджета на 2025–2027 годы. Изменения подготовили для уточнения доходов, перераспределения расходов и снижения дефицита бюджета региона, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.



Доходы бюджета на 2025 год прогнозируют с ростом на 10 млрд рублей — до 1 255 млрд. Расходы предложили снизить на 6 млрд рублей до 1 355 млрд, что позволит сократить дефицит на 16 млрд до 100 млрд рублей.

Корректировки коснулись основных источников дохода:

  • поступления по налогу на прибыль прогнозируются на уровне 377 млрд рублей,
  • НДФЛ — 439 млрд,
  • налог по упрощённой системе — 58 млрд,
  • налог на имущество организаций — 67 млрд.
Прогноз доходов от размещения средств бюджета и платных услуг увеличили на 3 млрд рублей.

Расходную часть бюджета также корректируют: на госпрограммы планируют дополнительно 32 млрд рублей, включая развитие дорожно-транспортного комплекса (206 млрд), соцзащиту населения (164 млрд) и здравоохранение (186 млрд). Госдолг региона составит 219 млрд рублей, 67% из которых — бюджетные кредиты, 25% — коммерческие заимствования и 8% — ценные бумаги.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0