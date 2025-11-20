Подмосковье представило законопроект об изменениях бюджета на 2025–2027 годы

20 ноября 2025, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков представил в Мособлдуме законопроект о корректировке бюджета на 2025–2027 годы. Изменения подготовили для уточнения доходов, перераспределения расходов и снижения дефицита бюджета региона, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.





Доходы бюджета на 2025 год прогнозируют с ростом на 10 млрд рублей — до 1 255 млрд. Расходы предложили снизить на 6 млрд рублей до 1 355 млрд, что позволит сократить дефицит на 16 млрд до 100 млрд рублей.



Корректировки коснулись основных источников дохода: