Подмосковье представило законопроект об изменениях бюджета на 2025–2027 годы
Министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков представил в Мособлдуме законопроект о корректировке бюджета на 2025–2027 годы. Изменения подготовили для уточнения доходов, перераспределения расходов и снижения дефицита бюджета региона, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Доходы бюджета на 2025 год прогнозируют с ростом на 10 млрд рублей — до 1 255 млрд. Расходы предложили снизить на 6 млрд рублей до 1 355 млрд, что позволит сократить дефицит на 16 млрд до 100 млрд рублей.
Корректировки коснулись основных источников дохода:
- поступления по налогу на прибыль прогнозируются на уровне 377 млрд рублей,
- НДФЛ — 439 млрд,
- налог по упрощённой системе — 58 млрд,
- налог на имущество организаций — 67 млрд.
Расходную часть бюджета также корректируют: на госпрограммы планируют дополнительно 32 млрд рублей, включая развитие дорожно-транспортного комплекса (206 млрд), соцзащиту населения (164 млрд) и здравоохранение (186 млрд). Госдолг региона составит 219 млрд рублей, 67% из которых — бюджетные кредиты, 25% — коммерческие заимствования и 8% — ценные бумаги.