Фермерскому хозяйству Подмосковья передали более 200 га земли

19 ноября 2025, 12:20

оригинал Фото: медиасток.рф

Пять земельный участков общей площадью свыше 200 гектаров передали в аренду без торгов одному из фермерских хозяйств Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Участки будут использовать для пчеловодства, растениеводства, выращивания саженцев и ягод.



«Одному из молодых фермерств передали более 200 гектаров, расположенных в четырёх округах: Ступине, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском. Надеемся через несколько лет увидеть в этих муниципалитетах пополнение ассортимента качественных фермерских продуктов», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.