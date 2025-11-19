Фермерскому хозяйству Подмосковья передали более 200 га земли
Пять земельный участков общей площадью свыше 200 гектаров передали в аренду без торгов одному из фермерских хозяйств Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Участки будут использовать для пчеловодства, растениеводства, выращивания саженцев и ягод.
«Одному из молодых фермерств передали более 200 гектаров, расположенных в четырёх округах: Ступине, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском. Надеемся через несколько лет увидеть в этих муниципалитетах пополнение ассортимента качественных фермерских продуктов», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.В министерстве также напомнили, что всего в Московской области действует целый комплекс мер поддержки сельского хозяйства, включающий 36 субсидий по различным аграрным направлениям. Подробная информация об этом есть на портале «Мой АПК».