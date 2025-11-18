Изменение назначения земель принесло в бюджет Подмосковья более 1,9 млрд рублей
Свыше четырёх с половиной тысяч заявок на изменение вида разрешённого использования (ВРИ) земельных участков удовлетворили в Московской области с начала текущего года. Благодаря этому бюджет региона пополнился более чем на 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Сумму, в которую обойдётся смена вида использования участка, заявитель может узнать через портал госуслуг Московской области. Задачу облегчает подключённый к этому сервису искусственный интеллект.
«ИИ заполняет основные данные об участке, проверяет правильность указанных сведений и соответствие текущего разрешенного использования участка классификатору, а также подлежит ли участок бесплатной смене статуса. Плата за изменение ВРИ берется лишь тогда, когда планируемый вид назначения подразумевает строительство жилья любого типа или использование участка для личных нужд», — пояснил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.Расчёт суммы и реквизиты на оплату заявитель получает в течение 12 рабочих дней.
