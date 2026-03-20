БТИ Подмосковья запустило чат-бота в мессенджере МАХ

20 марта 2026, 10:16

Чат-бота, отвечающего на вопросы пользователей, запустило в мессенджере МАХ БТИ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Чат-бот предоставляет информацию об услугах БТИ, определяет, какие филиалы ближе все к пользователю, и сообщает об их режиме работы, а также позволяет подписаться на новостной канал ведомства в МАХ.





«Информация о БТИ доступна в мессенджере МАХ с начала года, а теперь здесь же заработал наш бот — простой и быстрый помощник. Чтобы узнать актуальную информацию, больше не нужно тратить время на поиски по сайту: достаточно открыть диалог с ботом», — сказала гендиректор БТИ Московской области Нелли Алексеева.