БТИ Подмосковья запустило чат-бота в мессенджере МАХ
Чат-бота, отвечающего на вопросы пользователей, запустило в мессенджере МАХ БТИ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Чат-бот предоставляет информацию об услугах БТИ, определяет, какие филиалы ближе все к пользователю, и сообщает об их режиме работы, а также позволяет подписаться на новостной канал ведомства в МАХ.
«Информация о БТИ доступна в мессенджере МАХ с начала года, а теперь здесь же заработал наш бот — простой и быстрый помощник. Чтобы узнать актуальную информацию, больше не нужно тратить время на поиски по сайту: достаточно открыть диалог с ботом», — сказала гендиректор БТИ Московской области Нелли Алексеева.Чат-бот доступен по ссылке. Для его использования достаточно пройти авторизацию в мессенджере и нажать Start.