В Подмосковье упростили оформление прописки

20 марта 2026, 09:43

Зарегистрироваться на жилплощади в Московской области стало проще и быстрее благодаря переходу на систему межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Теперь оформление регистрации занимает не больше восьми рабочих дней и делается через МФЦ.





«Достаточно обратиться в офис «Мои Документы» в том муниципалитете, где расположена жилплощадь. Все данные передадут в МВД автоматически. После того, как от ведомства придёт ответ, специалист МФЦ сам поставит штамп в паспорт или выдаст свидетельство», — объяснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.