В Люберцах строят поликлинику на 540 посещений в смену
Строительство поликлиники на 540 посещений в смену для взрослых и детей продолжается на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Соцобъект застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории,
Приём будут вести терапевты, педиатры, а также узкие специалисты. Кроме того, в поликлинике откроется женская консультация.«Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной поликлиники составит свыше 6 200 квадратных метров. Там будут кабинеты для приёма и диагностики, процедурные, прививочные, а также зал для лечебной физкультуры. В детском отделении предусмотрена колясочная, а во взрослом — аптечный пункт», — говорится в сообщении.