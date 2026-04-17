На первой Всероссийской конференции обсудят будущее городского света

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На площадке выставочного комплекса «Тимирязев Центр» 22 и 23 апреля состоится первая Всероссийская конференция по наружному освещению. Она станет одной из главных дискуссионных площадок обсуждения будущего световой среды городов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Это знаковое отраслевое событие впервые пройдёт в рамках ежегодного паркового форума ParkSeason Expo. Оно соберёт ключевых специалистов со всей страны.



Ожидается, что на конференцию приедут свыше 8 000 участников из более чем тысячи городов России. Региональные делегации будут представлять свыше 40 субъектов Федерации. Прибудут и делегации 14 стран.

«Мероприятие пройдёт в формате тематического кластера площадью 130 квадратных метров, который объединит выставку современного оборудования, рабочие места для компаний-участников и лекторий для деловой программы. Центральным событием станет заседание с участием представителей Минстроя России и региональных отраслевых руководителей», – отметили в министерстве.