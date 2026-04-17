Жителям Московской области напомнили, как подготовить квартиру к отъезду

17 апреля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В преддверии дачного сезона жителям Подмосковья стоит заранее подготовить квартиру к временному отсутствию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Это поможет избежать утечек газа, короткого замыкания, затоплений, пожаров и других бытовых аварий, которые могут испортить отдых.

«Перед отъездом нужно перекрыть кран подачи газа, убедиться в отсутствии запаха, проверить плиту и духовку, удостовериться, что все конфорки выключены. Оставлять включёнными газовые приборы категорически запрещено. Помимо этого, необходимо выключить из розеток все электроприборы, кроме холодильника, обесточить удлинители, бойлеры, обогреватели и кондиционеры. Это защита от короткого замыкания и возгораний», – напомнили в ведомстве.

«Стоит убрать скоропортящиеся продукты, вынести мусор, проверить холодильник и тщательно протереть раковину, чтобы по возвращении избежать неприятных запахов. Помимо этого, нужно закрыть дверь на все замки, проверить домофон, не оставлять ключи в доступных местах, по возможности установить камеру или сигнализацию, попросить соседей присмотреть за квартирой, а документы и ценности убрать в надёжное место», – добавили в Минчистоты.