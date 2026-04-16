В шесть подмосковных городов поступили малые коммунальные пылесосы
Первая партия малых коммунальных пылесосов поступила в муниципальные службы Балашихи, Щёлкова, Долгопрудного, Королёва, Коломны и Мытищ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Компактные устройства с высокой манёвренностью предназначены для сбора пыли, песка, мелкого бытового мусора, листвы и других типичных для города загрязнений.
«Принцип работы схож с обычным бытовым пылесосом, но есть и преимущества. Это высокая скорость обработки площадей; минимальное пылеобразование; эффективная очистка уличного и дорожного покрытия; способность выполнять уборку разной сложности. Машины активно применяют коммунальные службы для уборки дворов, муниципальных дорог с низкой интенсивностью движения и тротуаров», – рассказали в ведомстве.
Ранее глава Минчистоты Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в распоряжении подмосковных МБУ – более 90 таких вакуумных машин. В планах – расширение парка малых пылесосов.