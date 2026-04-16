В шесть подмосковных городов поступили малые коммунальные пылесосы

16 апреля 2026, 14:00

Первая партия малых коммунальных пылесосов поступила в муниципальные службы Балашихи, Щёлкова, Долгопрудного, Королёва, Коломны и Мытищ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Компактные устройства с высокой манёвренностью предназначены для сбора пыли, песка, мелкого бытового мусора, листвы и других типичных для города загрязнений.

«Принцип работы схож с обычным бытовым пылесосом, но есть и преимущества. Это высокая скорость обработки площадей; минимальное пылеобразование; эффективная очистка уличного и дорожного покрытия; способность выполнять уборку разной сложности. Машины активно применяют коммунальные службы для уборки дворов, муниципальных дорог с низкой интенсивностью движения и тротуаров», – рассказали в ведомстве.