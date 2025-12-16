Будущие аграрии посмотрели, как работает подмосковный сырный завод «Рота-Агро»

16 декабря 2025, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ученики 10-го агрокласса Мисайловской школы № 1 побывали на сырном заводе агрохолдинга «Рота-Агро» в Ленинском городском округе. Ребята увидели, как устроено современное производство, и своими глазами посмотрели, как из молока делают сыр. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.