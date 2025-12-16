Будущие аграрии посмотрели, как работает подмосковный сырный завод «Рота-Агро»
Ученики 10-го агрокласса Мисайловской школы № 1 побывали на сырном заводе агрохолдинга «Рота-Агро» в Ленинском городском округе. Ребята увидели, как устроено современное производство, и своими глазами посмотрели, как из молока делают сыр. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
В 2025 году «Рота-Агро» открыла в Подмосковье три агротехнологических класса. Здесь школьники углублённо изучают профильные предметы, их параллельно знакомят с аграрными профессиями не по учебникам, а на реальных предприятиях компании.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сырный завод начал работу осенью 2024 года. Предприятие выпускает около 12 тонн сыра в сутки — это до 5 000 тонн в год. На заводе работают цех приемки и пастеризации молока, участки по производству мягких сыров с благородной плесенью, полутвердых и твердых сортов, а еще — климатические камеры созревания и сырохранилища.
Во время экскурсии школьникам показали все ключевые этапы производства и современное оборудование. Молодёжь узнала, как контролируют качество продукции и сколько специалистов задействованы на каждом этапе.
Выпускники агроклассов могут поступить в профильные вузы по целевым направлениям от компании. В 2025 году «Рота-Агро» заключила 26 целевых договоров с ведущими аграрными университетами страны. Лучшие студенты получают корпоративные стипендии и премии, а после окончания учебы — гарантированное трудоустройство в компании.
Читайте также: