Подмосковных аграриев приглашают на международную выставку «БелАгро»
Принять участие в международной аграрной выставке «БелАгро» приглашают подмосковные предприятия сельскохозяйственной сферы. Информацию об этом пресс-служба Минсельхозпрода Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Мероприятие будет проходить в Минске со 2 по 6 июня 2026 года. Участники смогут представить свой экспортный потенциал на общем подмосковном стенде.
«Выставка охватит все направления агропрома, включая семеноводство, животноводство, производство кормов, сельхозтехники и оборудования», — говорится в сообщении.Зарегистрироваться на участие в выставке можно до 2 февраля в онлайн-режиме — на сайте «Мой экспорт».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия регулярно размещает тематические новости на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Минсельхоз вещает».