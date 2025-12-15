Подмосковных аграриев приглашают на международную выставку «БелАгро»

15 декабря 2025, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Принять участие в международной аграрной выставке «БелАгро» приглашают подмосковные предприятия сельскохозяйственной сферы. Информацию об этом пресс-служба Минсельхозпрода Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Мероприятие будет проходить в Минске со 2 по 6 июня 2026 года. Участники смогут представить свой экспортный потенциал на общем подмосковном стенде.





«Выставка охватит все направления агропрома, включая семеноводство, животноводство, производство кормов, сельхозтехники и оборудования», — говорится в сообщении.