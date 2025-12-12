Подмосковные предприятия производят почти половину российского объёма йогуртов

12 декабря 2025, 22:36

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители занимают первое место в России и в Центральном федеральном округе по производству йогуртов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.