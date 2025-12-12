Подмосковные предприятия производят почти половину российского объёма йогуртов
Подмосковные производители занимают первое место в России и в Центральном федеральном округе по производству йогуртов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион обеспечивает свыше 71% от общего объёма выпуска в ЦФО и свыше 47% – от общероссийского. За 10 месяцев текущего года предприятия региона выпустили без малого 314 000 тонн йогурта.
Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Так, ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭН» выпускает продукцию под брендами «Даниссимо» и «Актибио», ООО «Эрманн» – «Эрмигурт» и «Эпика». Производит йогурт и ООО «Братья Чебурашкины».
Как отметили в Минсельхозпроде, Подмосковье продолжает лидировать в производстве молочной продукции. Развитие отрасли и поддержка местных производителей способствуют укреплению продовольственной безопасности, обеспечивают потребителей качественной продукцией с подмосковных предприятий.
