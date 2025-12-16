Подмосковье увеличило экспорт мяса, молока и масложировой продукции
За 11 месяцев 2025 года Московская область нарастила экспорт сразу по нескольким направлениям агропромышленного комплекса. Регион увеличил поставки продукции масложировой отрасли, а еще — мясного и молочного сегментов. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Основу экспорта по-прежнему составляет переработанная продукция с высокой добавленной стоимостью. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, экспорт масложировой продукции вырос на 64,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 98 700 тонн. Поставки мясной продукции увеличились на 15,6% — до 260 000 тонн. Рост показала и молочная отрасль: объем экспорта вырос на 3,3% и составил 63 100 тонн.
Значительную часть агроэкспорта Подмосковья формирует пищевая и перерабатывающая промышленность. За 11 месяцев 2025 года регион отправил за рубеж 337 000 тонн такой продукции. Кроме того, Подмосковье экспортировало более 89 000 тонн зерновых культур и 4 700 тонн рыбы и морепродуктов.
География поставок охватывает 78 стран мира. Ключевыми торговыми партнерами остаются Китай и Республика Беларусь. Параллельно регион усиливает позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока. Так, экспорт в Узбекистан вырос более чем на 50% и достиг почти 54 000 тонн, а поставки в Саудовскую Аравию увеличились на 85,7% — почти до 30 000 тонн.
