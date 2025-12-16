Подмосковье увеличило экспорт мяса, молока и масложировой продукции

16 декабря 2025, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 11 месяцев 2025 года Московская область нарастила экспорт сразу по нескольким направлениям агропромышленного комплекса. Регион увеличил поставки продукции масложировой отрасли, а еще — мясного и молочного сегментов. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.