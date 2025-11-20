Волонтеры Раменского освоили навыки первой помощи на практическом курсе

20 ноября 2025, 18:18

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе открыли Школу волонтеров для людей с нарушениями слуха. Мероприятие провели в ДК им. Воровского, сообщили в местной Администрации.





Организаторы — Молодежной ассоциацией глухих Московской области. Занятия начали с практического курса от команды проекта «Тихая помощь», которая уже год обучает глухих и слабослышащих навыкам первой помощи.



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Руководители проекта Лидия Соболевская и Егор Сафронов показывали, как действовать в экстренных ситуациях, и помогали участникам отрабатывать навыки на манекенах и друг на друге.





«Оказание первой помощи — это навык, который может пригодиться каждому из нас в любой момент, чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Людям с нарушениями слуха сложно оперативно передать информацию о состоянии человека экстренным службам, поэтому эти умения помогут сэкономить драгоценное время для пострадавшего», — рассказала Лидия Соболевская.