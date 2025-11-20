В подмосковном Раменском создают молодёжную футбольную сборную «Сатурн-2»

20 ноября 2025, 18:20

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе создают молодёжную футбольную сборную «Сатурн-2». На встрече директора ФК «Леон Сатурн» Сергея Коновалова с представителями спортивных школ обсудили будущий состав команды — перспективных игроков спортивных клубов, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Сборная со следующего сезона будет участвовать в чемпионате Московской области. Идею поддержали представители спортивных школ.





«Чтобы молодые перспективные игроки не расходились в другие команды, а были рядом с тренером основной команды, с которым они будут тренироваться по одной системе, их будут привлекать к тренировкам основной команды и, соответственно, интегрировать в неё», — отметил Сергей Коновалов.



