В подмосковном Раменском создают молодёжную футбольную сборную «Сатурн-2»
В Раменском муниципальном округе создают молодёжную футбольную сборную «Сатурн-2». На встрече директора ФК «Леон Сатурн» Сергея Коновалова с представителями спортивных школ обсудили будущий состав команды — перспективных игроков спортивных клубов, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Сборная со следующего сезона будет участвовать в чемпионате Московской области. Идею поддержали представители спортивных школ.
«Чтобы молодые перспективные игроки не расходились в другие команды, а были рядом с тренером основной команды, с которым они будут тренироваться по одной системе, их будут привлекать к тренировкам основной команды и, соответственно, интегрировать в неё», — отметил Сергей Коновалов.Директор СШ «Пионер» Елена Попкова рассказала, что на прошлой неделе все спортивные школы и ФК «Сатурн» собрали, чтобы подвести итоги футбольного сезона 2025 года. В ходе встречи клуб предложили создать молодёжную сборную из игроков, заканчивающих обучение в спортивных школах.
Она отметила, что новая команда станет стимулом для ребят развиваться, совершенствоваться и стремиться попасть в состав основной команды.
В клубе уверены, что проект даст мощный импульс развитию местного футбола. Воспитанники школ уже в ближайшие годы смогут пополнять ряды основной команды «Леон Сатурн» и достойно представлять Раменское на профессиональной арене.