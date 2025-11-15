Будущие медики из Каширы освоили практику и лекции на выездной сессии в Рязани

Достижения.рф

Каширские школьники посетили выездную медицинскую сессию в РязГМУ
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С 10 по 14 ноября учащиеся медицинского класса школы №3 из Каширы приняли участие в выездной образовательной сессии на базе Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.



Школьники смогли погрузиться в студенческую атмосферу будущих врачей и познакомиться с основами медицинской профессии. В программе были занятия по биологии и химии, а также практическая работа на тренажёрах и симуляторах в лабораторных условиях.

Классный руководитель отметил, что, несмотря на высокую нагрузку и усталость, ребята проявили энтузиазм и получили удовольствие от обучения. Мероприятие стало важным этапом в формировании профессиональных интересов и навыков будущих медиков.
Софья Метелева

