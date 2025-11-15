На Калужском шоссе в Новой Москве произошло смертельное ДТП
На Калужском шоссе в Новой Москве погиб мужчина в ДТП
Легковой автомобиль Volkswagen врезался в столб в Троицком административном округе.
Об этом сообщили в Агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник. По информации СМИ, все произошло в деревне Десна. В машине находились мужчина и женщина, один из пассажиров оказался зажат в салоне.
В результате аварии мужчина погиб, женщину госпитализировали.
Ранее стало известно о другом крупном ДТП. Авария в Пермском крае 14 ноября унесла жизни семи человек, более десяти получили травмы. По факту происшествия ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.
