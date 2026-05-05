Будущие родители смогут задать вопросы врачам МОНИИАГ 16 мая

05 мая 2026, 17:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу 16 мая 2026 года Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ) проведёт весеннюю встречу для будущих родителей. На мероприятии они смогут задать самые важные вопросы специалистам института, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Как рассказала представитель администрации института Оксана Бондарева, у будущих мам и пап всегда много вопросов. На встрече врачи ответят на самые популярные из них в формате лекций.



«Также все участники получат возможность лично пообщаться с врачами — акушерами-гинекологами и другими специалистами», — отметила она.