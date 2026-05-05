В Подмосковье в канун каникул стартовала акция по безопасности на железной дороге
На Московской железной дороге в преддверии школьных каникул началась акция «Уступи дорогу поездам». Она будет проходить в течение всего мая, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Цель акции – сформировать у детей культуру безопасного поведения на объектах железного транспорта, транспорта, предотвратить травматизм, предупредить занятия зацепингом и руфингом.
Специалисты проведут открытые уроки в школах, экскурсии на железнодорожные предприятия, викторины, квесты и творческие конкурсы.
«Напоминаем родителям, что нужно рассказывать детям о соблюдении простых правил. Снимайте наушники и не отвлекайтесь на телефон при переходе железнодорожных путей; пересекайте их только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора и при отсутствии поезда; не прыгайте с платформ; не подходите при ожидании поезда к краю платформы. Будьте внимательны и осторожны на железной дороге», – призвали в ведомстве.По данным Минтранса, в Подмосковье с начала года зафиксировали семь случаев гибели детей на железной дороге. Шесть погибших – зацеперы.