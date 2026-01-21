В Раменском началось строительство нового корпуса гимназии на 500 мест

21 января 2026, 17:17

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Раменском городском округе стартовали подготовительные работы на площадке строительства нового корпуса гимназии на Северном шоссе, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Объект возводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт бюджетных средств. Подрядчик уже приступил к устройству подъездных путей, подготовке мест для хранения стройматериалов и установке ограждений.



По словам главы регионального стройкомплекса Александра Туровского, в проекте предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, спортивные и творческие залы, столовая, медкабинет и административные помещения. Здание будет рассчитано на 500 обучающихся и адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.



На прилегающей территории планируются многофункциональные спортплощадки, зоны отдыха и площадка для общегимназических мероприятий.



Открытие корпуса запланировано на 1 сентября 2027 года.