В Раменском началось строительство нового корпуса гимназии на 500 мест
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В Раменском городском округе стартовали подготовительные работы на площадке строительства нового корпуса гимназии на Северном шоссе, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект возводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт бюджетных средств. Подрядчик уже приступил к устройству подъездных путей, подготовке мест для хранения стройматериалов и установке ограждений.
По словам главы регионального стройкомплекса Александра Туровского, в проекте предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, спортивные и творческие залы, столовая, медкабинет и административные помещения. Здание будет рассчитано на 500 обучающихся и адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На прилегающей территории планируются многофункциональные спортплощадки, зоны отдыха и площадка для общегимназических мероприятий.
Открытие корпуса запланировано на 1 сентября 2027 года.
