Бухгалтеров Павловского Посада поздравили с профессиональным праздником

21 ноября 2025, 13:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню бухгалтера, состоялось в Павловском Посаде. В программу вошло награждение лучших представителей профессии и концерт. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Сотрудников Централизованной бухгалтерии администрации поздравил от имени главы округа Дениса Семёнова его первый заместитель Сергей Балашов.





«Вы являетесь важнейшим звеном в обеспечении финансовой стабильности и эффективной деятельности администрации и ее учреждений. Ваша работа требует высочайшей концентрации, безупречной точности и глубоких знаний», — отметил Сергей Балашов.