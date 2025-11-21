Бухгалтеров Павловского Посада поздравили с профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню бухгалтера, состоялось в Павловском Посаде. В программу вошло награждение лучших представителей профессии и концерт. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Сотрудников Централизованной бухгалтерии администрации поздравил от имени главы округа Дениса Семёнова его первый заместитель Сергей Балашов.
«Вы являетесь важнейшим звеном в обеспечении финансовой стабильности и эффективной деятельности администрации и ее учреждений. Ваша работа требует высочайшей концентрации, безупречной точности и глубоких знаний», — отметил Сергей Балашов.Он также вручил бухгалтерам почётные грамоты и благодарственные главы округа. А творческие номера собравшимся подарили преподаватели Детской музыкальной школы им. Е.П. Дербенко.