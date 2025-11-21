В подмосковном Щёлково ввели в эксплуатацию водопроводно-насосную станцию №6

21 ноября 2025, 12:33

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В Щёлково полностью ввели в эксплуатацию водопроводно-насосную станцию №6 после масштабной реконструкции. Завершение работ стало долгожданным событием для 30 000 жителей округа, объект посетил глава Щёлково Андрей Булгаков, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.





ВНС-6 обеспечивает водой 44 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и более сотни частных домов. Ранее жители жаловались на воду с железом, неприятный запах и нестабильное качество. Объект требовал полной реконструкции, включая строительство современной станции водоподготовки.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В ходе работ пробурили новые скважины, смонтировали станцию водоподготовки и провели пуско-наладку оборудования. Автоматика и диспетчеризация работают исправно, а качество воды соответствует нормативам. Это подтвердили проведённые пробы.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково



«Мы ставили перед собой задачу - решить вопрос раз и навсегда. Обещание исполнено. Ещё один пример результатов нашей с жителями командной работы», — отметил глава Щёлково Андрей Булгаков.