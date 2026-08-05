Бюджет городского округа Балашиха за девять лет вырос в 2,5 раза
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым. Темами стали развитие экономики, модернизация ЖКХ, строительство и ремонт социальных объектов, расселение аварийного фонда и благоустройство.
Юров возглавляет муниципалитет уже девять лет. Он рассказал, что удалось сделать за это время и какие задачи решаются сейчас.
«Балашиха – один из самых больших округов Подмосковья. Здесь активно развиваются экономика, образование и социальная сфера. Что из намеченного вы считаете уже решённым, а какие вызовы остаются актуальными?», – спросил Воробьёв.Как подчеркнул Юров, с 2017 года в Балашихе выросли доходы в местный бюджет и объём инвестиций.
«За девять лет бюджет округа вырос почти в два с половиной раза. Это прямой результат нашей совместной работы с правительством Московской области по привлечению инвесторов и развитию индустриальных площадок. Сейчас у нас действует три индустриальных парка. Привлекая бизнес, мы пополняем муниципальный бюджет, и это позволяет консолидировать средства для решения ключевых проблем», – отметил глава городского округа.По словам Юрова, в Балашихе реализовано около 200 проектов, что позволило создать свыше 9000 рабочих мест. Сейчас в работе – 78 инвестпроектов. В перспективе это ещё порядка 3000 вакансий.