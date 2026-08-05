Бюджет городского округа Балашиха за девять лет вырос в 2,5 раза

05 августа 2026, 13:19

оригинал А. Воробьёв и С. Юров ( Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым. Темами стали развитие экономики, модернизация ЖКХ, строительство и ремонт социальных объектов, расселение аварийного фонда и благоустройство.





Юров возглавляет муниципалитет уже девять лет. Он рассказал, что удалось сделать за это время и какие задачи решаются сейчас.

«Балашиха – один из самых больших округов Подмосковья. Здесь активно развиваются экономика, образование и социальная сфера. Что из намеченного вы считаете уже решённым, а какие вызовы остаются актуальными?», – спросил Воробьёв.

«За девять лет бюджет округа вырос почти в два с половиной раза. Это прямой результат нашей совместной работы с правительством Московской области по привлечению инвесторов и развитию индустриальных площадок. Сейчас у нас действует три индустриальных парка. Привлекая бизнес, мы пополняем муниципальный бюджет, и это позволяет консолидировать средства для решения ключевых проблем», – отметил глава городского округа.