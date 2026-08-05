В Подмосковье пройдут очередные отборочные этапы фестиваля «Маги в парках»
В предстоящие выходные в Московской области состоятся отборочные этапы второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Старт проекта в Домодедове и Черноголовке собрал более 7500 зрителей. Теперь фестиваль продолжает путешествовать по региону.
«8 августа иллюзионисты из разных городов России выступят в Городском парке Солнечногорска, а 9 августа – в Наташинском парке Люберец. Конкурс проходит в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы». Новинкой этого года стала «Семейная магия». По итогам каждого этапа жюри определяет тех, кто продолжит борьбу и выступит в финале», – рассказали в пресс-службе.Братья Сафроновы порадуют гостей и участников зрелищными трюками и эффектными иллюзиями. Авторская программа разработана специально для фестиваля в Подмосковье.
Второй фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» проходит с 1 по 30 августа в 10 городских округах Московской области. Он завершится масштабным гала-концертом, который пройдёт 12 сентября в парке Мира в Коломне.