В Подмосковье пройдут очередные отборочные этапы фестиваля «Маги в парках»

05 августа 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В предстоящие выходные в Московской области состоятся отборочные этапы второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





Старт проекта в Домодедове и Черноголовке собрал более 7500 зрителей. Теперь фестиваль продолжает путешествовать по региону.

«8 августа иллюзионисты из разных городов России выступят в Городском парке Солнечногорска, а 9 августа – в Наташинском парке Люберец. Конкурс проходит в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы». Новинкой этого года стала «Семейная магия». По итогам каждого этапа жюри определяет тех, кто продолжит борьбу и выступит в финале», – рассказали в пресс-службе.