Чат-бот «Денис» на платформе MAX собрал 430 000 жалоб на здоровье пациентов
Жители Подмосковья могут записаться на приём к врачу с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX. Он уже собрал почти 430 000 жалоб на состояние здоровья пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Перед тем, как оформить запись, сервис собирает сведения о жалобах пациента на здоровье, анализирует данные и предлагает обратиться к определённому специалисту. «Собранные чат-ботом «Денис» жалобы на состояние здоровья попадают в электронную медицинскую карту пациента. Врач видит их до начала приёма и может уделить больше внимания самому пациенту. С начала года чат-бот собрал почти 430 000 жалоб», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оформить запись в чат-боте в мессенджере MAX пациент может по ссылке. Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы на такие симптомы, как температура, головная боль, слабость и другие. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту.