Чат-бот «Денис» на платформе MAX собрал 430 000 жалоб на здоровье пациентов

11 ноября 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья могут записаться на приём к врачу с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX. Он уже собрал почти 430 000 жалоб на состояние здоровья пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







Перед тем, как оформить запись, сервис собирает сведения о жалобах пациента на здоровье, анализирует данные и предлагает обратиться к определённому специалисту. «Собранные чат-ботом «Денис» жалобы на состояние здоровья попадают в электронную медицинскую карту пациента. Врач видит их до начала приёма и может уделить больше внимания самому пациенту. С начала года чат-бот собрал почти 430 000 жалоб», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.