Врач предупредила об опасности гимнастики для лица
Гимнастика для лица, которую многие считают альтернативой инъекциям и пластической хирургии, не имеет убедительных научных доказательств эффективности. Об этом «Газете.Ru» сообщила доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.
По словам эксперта, состояние кожи и внешний вид во многом определяются её защитным барьером. Он удерживает влагу, защищает от вредного воздействия окружающей среды и обеспечивает нормальное функционирование клеток. Когда защитный барьер кожи повреждается, она становится сухой и чувствительной, чаще подвергается воспалениям и быстрее стареет.
Гимнастика для лица, ставшая популярной в последние годы, позиционируется как способ «естественного» омоложения. Утверждается, что регулярные упражнения подтягивают кожу и разглаживают морщины без необходимости в косметологических процедурах. Однако научные исследования пока не подтверждают этот эффект. Медицинское сообщество считает, что влияние гимнастики для лица на замедление процесса старения минимально, утверждает врач.
Галлямова отмечает, что одной из наиболее частых ошибок в уходе за кожей является чрезмерное использование различных средств и процедур. Это может привести к повреждению защитного барьера.
