Чат-бот Мособлгаза обработал более 2 тысяч обращений
Свыше 2 тысяч обращений от жителей Подмосковья обработал чат-бот Мособлгаза за два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Через чат-бот можно получить консультации по девяти темам, касающимся газоснабжения.
«В число тем входит техническое обслуживание, а также ремонт и замена газового оборудования, информация о приборах учёта, о расчётах за газ, о технологическом присоединении к газопроводу, о социальной газификации и пр.», — говорится в сообщении.Если ни одна из заданных тем не подходит, пользователь может выбрать раздел «Другое» и написать свой запрос. Тогда чат-бот соединит его с оператором.
Чат-бот работает в мессенджере Telegram. Для того, чтобы его запустить, достаточно ввести команду /start в диалоговом окне и написать свой номер телефона.