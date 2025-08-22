Чат-бот Мособлгаза обработал более 2 тысяч обращений

22 августа 2025, 15:57

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Свыше 2 тысяч обращений от жителей Подмосковья обработал чат-бот Мособлгаза за два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Через чат-бот можно получить консультации по девяти темам, касающимся газоснабжения.





«В число тем входит техническое обслуживание, а также ремонт и замена газового оборудования, информация о приборах учёта, о расчётах за газ, о технологическом присоединении к газопроводу, о социальной газификации и пр.», — говорится в сообщении.