Площадь технопарка «Пирогово» в Мытищах увеличат более чем в два раза
Площадь технопарка «Пирогово» в Мытищах благодаря масштабному инвестпроекту увеличат на 4,3 тыс. кв. м. Для реализации проекта компании «ИТП-ЛОГИСТИК» предоставили земельный участок на льготных условиях, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Под проект компании «ИТП-ЛОГИСТИК» предоставили участок площадью 2,3 га без проведения торгов. В рамках проекта будет создан технопарк «Пирогово». Первая и вторая очереди общей площадью 3 тыс. кв. м уже запущены. Сейчас инвестор получил разрешение на строительство следующих трёх очередей производственно-складских корпусов технопарка площадью 4,3 тыс. кв. м.», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, прогнозируется сумма инвестиций в проект на 430 млн рублей. Запустить в эксплуатацию новые объекты планируют в 2028 году.