Акция по проверке здоровья пройдёт в выходные в 35 подмосковных парках
В Московской области в предстоящие выходные, 23 и 24 августа, продолжится акция «Проверь здоровье в парке». Пройти профилактический осмотр можно будет в 35 парках различных округов Подмосковья, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала лета наши выездные медицинские бригады каждые выходные работают в парках. Все желающий старше 18 лет может проверить ключевые показатели здоровья и получить консульскую врача. Для этого не надо идти в поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже почти 5 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как уточнили в ведомстве, на месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования.
Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.