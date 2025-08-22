Акция по проверке здоровья пройдёт в выходные в 35 подмосковных парках

22 августа 2025, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в предстоящие выходные, 23 и 24 августа, продолжится акция «Проверь здоровье в парке». Пройти профилактический осмотр можно будет в 35 парках различных округов Подмосковья, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«С начала лета наши выездные медицинские бригады каждые выходные работают в парках. Все желающий старше 18 лет может проверить ключевые показатели здоровья и получить консульскую врача. Для этого не надо идти в поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже почти 5 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

