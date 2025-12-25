В Подмосковье в этом году профосмотры прошли около 1,4 млн детей

25 декабря 2025, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 1,4 млн детей прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области вс начала текущего года. Это на 73,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Осмотры проводятся как в поликлиниках, так и в школах и детсадах — туда для этого выезжают медицинские бригады.





«Профосмотр позволяет своевременно выявлять патологии и уточнять группы здоровья детей. Если подозрение на заболевание возникло в ходе осмотра ребёнка в образовательном учреждении, маленького пациента направляют на углублённую диагностику в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.