В Московской области за год более чем на 5% выросла доля малоинвазивных операций

26 декабря 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных государственных медучреждениях стали чаще проводить операции с использованием малоинвазивных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





По итогам 11 месяцев этого года доля таких хирургических вмешательств составила 58%. Это на 5,2% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

«Оснащение медучреждений современным видеоэндоскопическим оборудованием и профессионализм врачей позволяют увеличивать количество малоинвазивных операций. За 11 месяцев этого года в Подмосковье провели более 389 000 оперативных вмешательств, из которых 227 000 – малоинвазивные. Такие операции выполняются без больших разрезов. Их преимущества – быстрый период восстановления и короткий срок пребывания в стационаре», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.