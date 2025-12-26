В Московской области за год более чем на 5% выросла доля малоинвазивных операций
В подмосковных государственных медучреждениях стали чаще проводить операции с использованием малоинвазивных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
По итогам 11 месяцев этого года доля таких хирургических вмешательств составила 58%. Это на 5,2% больше по сравнению с прошлогодним показателем.
«Оснащение медучреждений современным видеоэндоскопическим оборудованием и профессионализм врачей позволяют увеличивать количество малоинвазивных операций. За 11 месяцев этого года в Подмосковье провели более 389 000 оперативных вмешательств, из которых 227 000 – малоинвазивные. Такие операции выполняются без больших разрезов. Их преимущества – быстрый период восстановления и короткий срок пребывания в стационаре», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В пресс-службе напомнили, что с этого года в Подмосковье также работают стационары кратковременного пребывания. Пациенты получают там медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания в стационаре.
Лечение проводят бесплатно, по полису ОМС.