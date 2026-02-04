Чеченский ансамбль танца «Вайнах» даст концерт» в Подольске

04 февраля 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На сцене Дворца культуры «Октябрь» в Подольске 7 февраля пройдёт сольный концерт чеченского государственного академического ансамбля танца «Вайнах». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие состоится в рамках гастрольного тура коллектива «Мы – Россия».





Ансамбль «Вайнах» называют гордостью и культурным достоянием чеченского народа. На языке танца артисты рассказывают о его душе, эстетических и этических представлениях, отношении к жизни.



«Зрители увидят великолепие костюмов, отточенное мастерство, исторические постановки, трюки, спецэффекты, услышат зажигательные мелодии в виртуозном исполнении оркестра из 50 национальных музыкальных инструментов», – отметили в пресс-службе.