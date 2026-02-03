Перенесённый ледовый спектакль Слуцкой «Сказ о Руси» покажут в парке Малевича

03 февраля 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Показ ледового спектакля Ирины Слуцкой «Сказ о Руси» состоится 7 февраля на открытом катке в парке Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Шоу должно было пройти 18 января, однако его перенесли из-за сильных морозов. Помимо самой Слуцкой, в постановке участвуют такие звёзды фигурного катания, как Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие.



«Зрители станут свидетелями зимней сказки, которая оживает буквально на глазах, смогут погрузиться в атмосферу ледового чуда. Вход на мероприятие свободный. Начало - в 17:00. Помимо Одинцовского городского округа, спектакль покажут ещё в трех муниципалитетах Подмосковья – Солнечногорске, Наро-Фоминске и Королёве», – отметили в администрации.