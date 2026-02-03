В Подмосковье состоится кибертурнир по Counter-Strike 2
Киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 состоится в Подмосковье в рамках Единой школьной лиги. Соревнования пройдут среди учащихся Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Турнир для любителей киберспорта состоится в апреле-мае этого года. Отборочный этап пройдёт в онлайн-формате: 128 команд будут соревноваться в течение четырёх уикендов по системе с правом на ошибку. Каждые выходные 32 команды будут бороться за восемь путёвок в следующий раунд.
По итогам отбора в онлайн-плей-офф выйдут 32 сильнейшие команды региона. В течение четырёх дней они сыграют матчи на выбывание — до двух побед в каждой встрече. Четыре лучших коллектива встретятся в очном финале, который состоится в мае. Решающий этап также пройдёт в формате до двух побед. Все онлайн-матчи будут проводиться на российской турнирной платформе VSCL, а место проведения финала объявят дополнительно.
Участие в соревнованиях смогут принять школьники Московской области в возрасте от 14 до 18 лет. Каждая команда будет состоять из пяти основных игроков и до двух запасных.
Регистрация на турнир откроется 6 февраля 2026 года на официальном сайте Единой школьной лиги. Подать заявку можно будет до 10 марта. Всего в соревнованиях предусмотрено 128 заявочных мест.
В пресс-службе напомнили, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области запланировано более 15 тысяч соревнований. В них примут участие свыше 50 тысяч учащихся из 650 образовательных учреждений региона, а свои команды в этом сезоне представили 49 муниципалитетов.
Единая школьная лига Московской области начала работу в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 тысяч юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов региона.
Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и направлена на вовлечение школьников в регулярные занятия спортом.
