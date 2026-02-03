В Подмосковье состоится кибертурнир по Counter-Strike 2

03 февраля 2026, 14:52

Фото: iStock/fpphotobank

Киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 состоится в Подмосковье в рамках Единой школьной лиги. Соревнования пройдут среди учащихся Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.