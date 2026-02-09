«Чеховские медведи» пробились в Финал четырёх Кубка России по гандболу

09 февраля 2026, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в Финал четырёх Кубка России. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Решающий четвертьфинальный матч состоялся в чеховском Дворце спорта «Олимпийский». Подмосковные гандболисты сыграли вничью с «Пермскими медведями» – 37:37. Этого результата команде было достаточно, чтобы продолжить борьбу за трофей.



«Игра была непредсказуемой. Надеялся, что мы будем играть более уверенно, но ошибок было много. Рад, что всё закончилось именно так, и мы попали в Финал четырёх. Приятно, что некоторые игроки заметно прибавили в мастерстве. Думаю, если продолжим в том же духе, то уже к следующей стадии чемпионата команда будет более успешной и сплочённой», – сказал после матча главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.