Подмосковные фигуристы завоевали три медали первенства России среди юниоров
Представители Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В одиночном катании на высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная спортсменка Елена Костылева.
«Елена набрала 228,53 балла. Этот результат обеспечил ей победу, а серебро и бронзу выиграли москвички», — говорится в сообщении.Золотую медаль получили также Мария Фефелова и Артём Валов на соревновании танцевальных дуэтов. В этой же категории успеха достигла ещё одна подмосковная пара — Елизавета Малеина и Матвей Самохин: они стали бронзовыми призёрами. А второе место занял дуэт из Москвы.
Соревнования проходили в Саранске с 4 по 8 февраля.