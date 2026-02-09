Достижения.рф

Подмосковные фигуристы завоевали три медали первенства России среди юниоров

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В одиночном катании на высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная спортсменка Елена Костылева.

«Елена набрала 228,53 балла. Этот результат обеспечил ей победу, а серебро и бронзу выиграли москвички», — говорится в сообщении.
Золотую медаль получили также Мария Фефелова и Артём Валов на соревновании танцевальных дуэтов. В этой же категории успеха достигла ещё одна подмосковная пара — Елизавета Малеина и Матвей Самохин: они стали бронзовыми призёрами. А второе место занял дуэт из Москвы.

Соревнования проходили в Саранске с 4 по 8 февраля.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0